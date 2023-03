ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kogu vabariiklik kompost asub Eesti ametniku peas

Ma ei oska kahjuks öelda, kas Eesti on ainuke püüdlike ja padulollide ametnike riik Euroopa Liidus, aga viie esimese seas kindlasti.

Mart märgib, et suurlinnas on kodune kompostikast täiesti omal kohal ja toob näiteks Madridi jm suurlinnad. Aga Eesti? Nagu tavaliselt on meie ametnikebande, kes ilmselt aduvad mingi kõhukoopas pesitseva üksiku ajusagaraga, et nende tegevus suures osas segab normaalset elu, mitte ei aita seda paremini korraldada, otsustanud taaskord mitte mõelda ning asunud kompostirindel võitlusesse ka aedlinnades ja maal.

Ühesõnaga, ei mingit kompostihunnikut aianurgas, kus võiks sirguda maitsev kõrvits, nüüd on vaja muretseda tsirkulaaris kirjeldatud kastid. Nõmmel kasvanuna mäletan kompostihunnikul vohavat rabarberit, aga praegu purjetaks aeda kohe mingi ametnikust mutt, tuhlaks selle läbi ning teeks trahvi, kui pole ette näidata kõigiti reglementeeritud ja nõuetele vastavat kompostikasti. No kurat küll, miks on vaja rahmeldada asendustegevusega ning sooritada totrusi kuubis?

Kes on kompost?

Euroopast pärinev algatus on Eesti Vabariigi territooriumil muutunud mingiks kasutuks idiootsuseks. Euroliit ei nõua direktiivide üksühest rakendamist, vaid võimaldab vabalt igal riigil direktiive mugandada, täiendada – kohalikke olusid arvestades. Aga siin ei viitsi keegi mõelda, mingi meil potsatab kastiu ja – läheb! Teeme kohe, täies mahus ja esimesena!