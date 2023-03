ENNEOLEMATUD PILDID ⟩ Vaata, millised oleksid prints William, Harry, Meghan ja Kate ilma kuninglike tiitliteta

Kunstihuviline Becca Brandon Suurbritanniast Leicesterist on pannud interneti plahvatama kolme pilavideoga Walesi printsist ja printsessit, Sussexitest ja kuninganna Elizabethist. Sotsiaalmeedia staar Becca on kasutanud iPadi äppi Procreate ja tema lõbusad pildid TikTokis on näinud 4,4 miljonit kasutajat ning ta on saanud sadu tuhandeid kommentaare.