RINDEJOONELT HAAPSALLU UUT ELU ALUSTAMA ⟩ 12-aastane Ukraina poiss alustas tänaval vahvliäri pere elutingimuste parandamiseks

Ukrainast, Luhanski oblastist pärit üksikema Julia elab nüüd kahe pojaga Haapsalus tikutopsi suuruses kahetoalises korteris. Tegelikult on tal neli last, kellest kaks on juba oma elu peal. Kuigi mingit erilist luksust nende uues kodus pole, sõnab naine, et on Eestis ääretult õnnelik ja Ukrainasse tagasi ei kipu.