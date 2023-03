President Alar Karis lossis elamisest: on ka minul juhtunud, et lähen tööle, toasussid jalas

«Laisklemine on mul geenides sees. Mulle väga meeldib laiselda. Tavaliselt küsitakse, kuidas ma oma närvi rahustan või vaimset tervist korras hoian. Siis ma ütlen, et vaatan kaugusesse. Nii palju, kui seda aega on. Ehk logelen piltlikult öeldes,» tunnistab president Alar Karis saates «Hommik Anuga».