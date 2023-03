Suri Andrew Lloyd Webberi vanim poeg

«Olen murtud, kui pean teatama, et mu armastatud vanem poeg Nick suri mõni tund tagasi Basingstoke'i haiglas,» ütles 75-aastane Andrew Lloyd Webber ajakirjale PEOPLE laupäeval jagatud avalduses.

Nick suri nädal pärast seda, kui Andrew avaldas 18. märtsil avalduses, et tema poeg on maovähki «kriitiliselt haige».

Webber jagas 18. märtsil tehtud avalduses, et on oma poja Nicholas Lloyd Webberi diagnoosi pärast «täiesti muserdatud». Webber on otsustanud oma vanimale pojale toeks olla, kes viibib kriitilises seisundis haiglaravil, vahendas People.