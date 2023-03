LÕBUS VIDEO ⟩ The Rock läbis tütarde käe all ootamatu muutuse: tund aega proovisin huulepulka maha pesta

Näitleja The Rock postitas oma Instagrami kontole imearmsa video, milles ta on oma väikeste tütarde Jasmine ja Tia meelevallas. Mees märkis Instagrami lisatud postituses, et tema kaks tütart soovisid väga tema välimust oma käe järgi muuta, kuigi 10 minutit hiljem oli tal Zoomi koosolek planeeritud.