ELU25 ⟩ Harly Kirspuu: Keegi ei lahku juhtoina kohalt ka siis, kui on lihtsalt käpard

Eesti 200: Eelmiste valimiste naljamehed, kuskilt seina seest kasvanud kodanikud, on saanud tõsiseks ja väärikaks poliitiliseks jõuks. Ärge üldse mitte imestage, kui nad 2027 Refile ja EKREle konkurentsi pakkuma hakkaks. Eeldusel et nad peale valimisi ühte ruumi ära mahuvad (see also: Rohelised, Vabaerakond, Res Publica).

Sotsid: Kuulutati hävingut. Todasinast – vähemalt päris totaalset – ei saabunud. Kogu draama ja kõikide valimisküsitluste vastu jäädi ilma ainult 1 kohast ning lõpetati valimised eelviimasena. Kui Lauri Läänemets sellise tulemuse peale tagasi astub, söön ma kõik oma juuksed ketšupiga ära, sest valijabaas on olemas ja välja ei jääda ilmselt ka järgmiste valimiste ajal.

Vasakpartei: Vot siin läheb põnevaks. Erakonna esimees vingus alles mõni aeg tagasi, kuidas seltsimees Aivo Petersoni juhitav suurvene šovinistide kollektiiv KOOS üritab tema erakonda kaaperdada, ometi need suurvene šovinistid surusid Vasakpartei nii kaugele, et nood said riigi rahastuse peale. Peterson ega teised ei ole esiteks erakonna liikmed, teiseks saabus Vasakparteile juunis kustutamishoiatus, sest erakonnale vajaliku 500 liikme asemel oli neil 350. Kui Issand mõistust annab (mis on väheusutav, sest ükski asjalik inimene ju ometi Vasakparteisse ei astu), võtab kodanik esimees raha välja, saadab Petersoni natsid pikalt ja levitab oma maailmavaadet – mis on küll peast imelik, aga vähemalt mitte otseselt vene fašism.