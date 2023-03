Eesolev nädal toob küllaga lootust, värskust ja mõnusalt voolavat energiat. See on üks stabiilsem nädal keset pöörast muutuste aega. Kiirustama ei pea, aga kõik läheb hästi, kui püsid oma teel!

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.