PARADIISI HOTELLIKAPTENID ⟩ Eestlased Indoneesia saarel püsti pandud unistuste majutusärist: kõik asjad tahavad siin hallitama minna

Indoneesia saarest on viimase 10–15 aastaga saanud paljude maailma rändurite ja vabahingede üks peamisi unistuste sihtkohti. Balil on surfilained ja ka mõnus soe kliima. Ka ühel eestlaste sõpruskonnal oli just see Indoneesia saar pikalt hinges pakitsenud, enne kui nad päriselt sinna oma hotelli rajasid. Neil kolmel eestlasel Elikal, Maarjal ja Viljaril sihikindlusest ja sügavatest soovidest küll puudust ei tule!