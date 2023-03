260 MAALI ⟩ Eesti kunsti armastav hispaanlane José: see pole nii imal nagu Lõuna-Euroopas

Hispaaniaga võrreldes on Eestis vägagi külm. Joséd see aga ei heiduta. «Mul on suva. Mulle meeldib see ilm, kui on erinevad aastaajad. Täiesti erinevad. Ka lühikesed valged päevad meeldivad.» Ta tunnistas, et isegi eelistab pimedust. «Siis on rohkem keskendumisruumi.»

Kunsti austaja on José olnud alati, kuid tema kogu sai õige hoo sisse alles Eestisse jõudes. «Mulle meeldib Eesti kunst. See pole nii imal nagu Lõuna-Euroopas. Mulle meeldib see pisut melanhoolne kunst.»

Ühte lemmikkunstnikku tal pole. «Üks päev eelistan ühte, siis teist. See muutub. Aga kõik on suurepärased.» Näiteks Peeter Mudisti maale on mehel 12 tükki.

260 kunstiteost

Nimekas Barcelonast pärit José on ka ise kunstiteoseid loonud, kuid otsest haridust tal selleks pole. «Olen käigupealt õppinud. Loen kunstiraamatuid, käin näitustel ja muuseumites. Kui asi huvi pakub, arendad end ise.»

José kogus on hetkel umbes 260 maali — ühtki neist ta edasi müüa ei soovi. Haus galeriis on neist hetkel väljas väikene valik. «Muidugi pole kõik kuskil väljas. Ma võtan neid aeg-ajalt välja ja suhtun neisse tõsidusega,» tunnistab hispaanlane, et vaatab oma maale pea iga nädal.

Kunstikoguja on lasknud endale 16 aastat tagasi ka spetsiaalselt maali maalida. «Ütlesin Olav Maranile, et tahan valgeid lilli. See tekitab kontrasti lumega. Lasin tal vabalt teha,» sõnab ta.

Isiklikult on ta Eesti kunstnikest kohtunud näiteks Jüri Arraku, Tõnis Vindi, Enn Põldroosi, Anatoli Strahhoviga, Nikolai Kormašovi ja Epp-Maria Kokamäega.