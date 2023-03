Hailey Bieber tänab Selena Gomezit sõnavõtu eest: armastus on alati suurem kui vihkamine

«Viimsed nädalad on olnud kõigile asjaosalistele väga rasked ja miljonid inimesed näevad selle ümber nii palju vihkamist, mis on äärmiselt kahjulik. Kuigi sotsiaalmeedia on uskumatu viis ühenduse loomiseks ja kogukonna hoidmiseks, siis tekitavad sellised hetked inimeste ühendamise asmele ainult lõhenemist,» selgitab ta.