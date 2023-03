SEIKLUSED JÄTKUVAD ⟩ Tegusad eestlased peavad imekaunil Bali saarel oma majutusasutust

Käärikul üles kasvanud ja läbi aegade üks Eesti parim freestyle suusataja Viljar «Topis» Raidmets, Viljandi tüdruk Maarja Ressar ja Padise külast pärit Elika Laanes on nüüdseks juba pikaaegsed äripartnerid imekaunil Indoneesia saarel.

Nende lugu ei räägi ainult võõral maal ettevõtte loomisest, vaid ka sõprusest. Nagu öeldakse: «kus on tahe, seal on ka võimalus.» Neil kolmel eestlasel oli kindlasti tahtejõudu ja sihikindlust oma unistused ellu viia.

«Ega meil see plaan pikalt läbiräägitud ei olnud – kõik tuli üsna käigupealt,» räägib Elika hottellipidajaks saamise lugu. «Algselt tulime seda kohta vaatama, aga üleöö tuli leping ja tõsisemad plaanid ning seejärel mõtlesime, et miks mitte,» lisab ta.

Nende hotell on rahu ja vaikuse varjupaik, mis asub riisipõldude vahel ja asub eemal Canggu-nimelise küla elavatest tänavatest. See on teadaolevalt päris esimene eestlaste poolt juhitud hotell seal kaugel palmisaarel.