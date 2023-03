ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: mida on Putin ise oma teisiku(te)st rääkinud?

Putinid ja Leninid

Niisiis loemegi me vähemalt sõja algusest igal nädalal lugusid, kuidas Putin on tegelikult surnud või sureb kohe ära, kuidas tal on küljes kõik tapvad haigused ning kuidas üle-Venemaalise haarangu käigus on kokku kogutud hulk Putinit meenutavaid tüüpe, kes teda vajaduse korral etendavad.

Putin räägib teisiku-plaanist

Ukraina kaitseministeeriumi kindralist ametnik Kõrõlõ Budanov rääkis eelmise aasta lõpul The Daily Mailile antud intervjuus, et Punn Mutin kasutab vähemalt kolme kehadublanti, keda kõiki on ilukirurgiliselt kohendatud. Budanov avaldab ka kahtlust, et ehk tõelist Putinit polegi enam – sest "praegune" Putin käitub nagu ehitusel telliskiviga pähe saanud lollpea, reaalsusest irdunud idioot. Varasemalt aga see nii ei olnud, märgib Budanov ja lisab, et palju Putinil tegelikult teisikuid on, ei tea mitte keegi.