GALERII ⟩ Draamat on rohkem kui eelmine aasta: just nemad panevad end «Naabrist parema» uues hooajas proovile

Alari Kivisaare ja Maribel Vääna juhtimisel tuleb ka sel kevadel TV3 vaatajate meelt lahutama ehitussaade «Naabrist parem». Saatejuht Maribel tõdes, et konkurents on sel hooajal tugev ja võidujanu on suur. «Draamat on rohkem kui eelmine aasta,» lubas Maribel.