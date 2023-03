«OLEN OMA ELU MAHA KALASTANUD!» ⟩ Kalastuslegend Hanno vanemad arvasid, et pojast saab puhvaikas joodik

Tänases «Võsavinklis» haarab Peeter Võsa mootorsaanil sabast ning sõidab koos kalastuslegend Hannoga idapiirile ahvenat püüdma. Lasnamäelt pärit Hanno on tõeline kalastusfanaatik, kes teadis juba viiendast eluaastast saadik, et temast saab ükskord kalamees. «Ma tahan kala püüda ja ka saaniga sõita!» räägib ta oma uskumatust armastusest kalade vastu.

Hanno ütleb, et kes ise kalamees ei ole, sellest siiski aru ei saa, kui keegi on kalamees. Tema vanemad pole kalastamisega sina peal. «Mu vanemad arvasid, et minust tuleb üks joodik, kes on puhvaikas ja kummikutes,» sõnab Hanno. «Kui mõni joob oma elu maha, siis mina olen oma elu maha kalastanud!»