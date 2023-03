Bauhofis paar päeva tööd teinud 35-aastane tallinlanna põrutab: sa oled põhimõtteliselt ori

Nõmmel elav 35-aastane Liina peab Youtube'is videopäevikut, kus jagab oma argipäeva emotsioone. Videopostituste põhjal selgub, et pärast paar kuud kestnud pausi hakkas ta taas tööl käima.

«Ma lähen tagasi tööle. Päris tööle tagasi ei lähe, aga ma lähen tööampsu tegema,» teatas Liina video alguses. Ta avaldas, et on varemgi GoWorkaBiti kaudu tööampse teinud, umbes 2021. aastal, kuid tal on sellest ajast halb maine. «Tühistasin seal töökohti, ühe ütlesin vist isegi vähem kui 24 tundi enne [üles] ning mul oli halb maine ja pidin võtma selliseid töökohti, mida teised ei tahtnud.»