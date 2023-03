EKSPERDID SELGITAVAD ⟩ Rahvusringhäälingu populaarse saate vaatamiseks tuleb raha välja käia või oodata sügiseni

«Miks ma pean selleks, et rahvusringhäälingu saadet vaadata, esmalt Elisa teenuse tellijaks hakkama?» küsib televaataja dokumentaalsarja «Sinu uus sugulane» kohta. «Selles pole midagi ebatavalist, pigem on see trend ja tulevik,» ütles Eesti rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe.