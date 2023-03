KRÕBE KOOK ⟩ Kantrilaulja Dolly Partoni lõbustuspargis on müügil eriti kallis küpsetis

2010. aastal tähistas Dolly Partoni lõbustuspark Dollywood oma 25 aastapäeva, vahendab Unilad. Selle puhul valmis eriline õunakook, mis kaalub üle kümne kilo! Õunakook on tehtud 40 kuni 50 õunast ning see on siiani lõbustuspargi kohvikus müügil.

Koogi hinnast üllatunud sisulooja tegi õunakoogi kohta TikToki video, mida on vaadatud ligi neli miljonit korda ja mis ajas netirahva kahte leeri. «Parem oleks, et see on sellise hinna puhul kuulaga kaetud,» kirjutas keegi pettunult. «Dollywood ei ole teie piletiraha üldsegi väärt. Ma eelistan Dollyt kontserdil näha,» teatas keegi.