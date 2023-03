VIDEO ⟩ New Yorgi kanalisatsioonist päästeti viis uudishimulikku poissi

Avatud kanalisatsiooniauk. Pilt on illustreeriv

USA New Yorgi tuletõrjeameti teatel tuli Staten Islandi kanalisatsioonisüsteemist päästa viis uudishimulikku poissi, kes sisenesid tunnelisse, et uurida, mis kanalisatsioonis on, jõudsid sügavale ja eksisid ära.