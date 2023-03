Nõmme elanikke šokeeris tänaval avanenud vaatepilt, politsei alustas kriminaalmenetlust

«Tundub, et mõni idioot on meelt lahutanud,» sõnas üks kogukonnagruppi postitatud fotode all. Täpne vareste hukkumise põhjus ei ole aga teada. «Valdekus üks naine söödab saiaga linde pidevalt. Võib-olla on nüüd tulemus käes,» spekuleeris üks. Teine aga lisas: «Keegi mürki pannud, söövad ju kõike need varesed...» Mitmed kohalikud viitasid aga õhupüssiga laskmisele.