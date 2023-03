ELU25 ⟩ Mart Raudsaar: taas häda nende kartulikoortega

Head Eesti Vabariigi ametnikud! Mis on nii juba mitmendat korda, et hea algatus deformeerub meie sisendi mõjul idiootseks? Milles on asi? Kas te ei tea, misasi on kompost või kuidas seda maal tehakse? Või pole tahtmist teema olemusse süveneda? Või on siin soov olla n-ö euroopalik, et kui Londonis ja Madriidis on mõnel rikaste hipsterite elumajal kinnised komposteerimiskastid, siis olgu need ka Laguja külas või Kehras Ülejõel, sest Londonist ja Madriidist vaadates saavad niisugustes kohtades elamist lubada endale vaid väga rikkad inimesed.