Porsche miljardär otsustas abikaasast tema dementsuse tõttu lahutada

Miljardärist Porsche tegevjuht Wolfgang Porsche lahutab oma naisest, kuna tema «dementsusetaoline haigus» on väidetavalt muutunud mehe jaoks väljakannatamatuks, kirjutab New York Post .

Paarile lähedased allikad väidavad, et 79-aastane magnaadi jaoks on «võimatu» elada koos oma naise, 74-aastase Claudia Porschega. Naise tervise halvenemine on tema isiksust väidetavalt jäädavalt muutnud.