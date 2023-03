KA SINUL? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on kevadel ees kõige suuremad muutused

23. märtsil liikus aeglane Pluuto esmaskordselt Veevalajasse, olles viibinud alates 2008. aastast Kaljukitses. See on tohutult suur muutus maailma ja ühiskonna tasandil, mis alles hakkab end välja mängima. Mõned inimesed tunnetavad praegust aega lausa eriti intensiivselt, kuna see puudutab otseselt nende Päikest - põhiolemust.