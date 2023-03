ELU25 ⟩ Pupsikud, me peame rääkima maksudest!

Aiai, hakkavad konfiskeerima!

Makse on vaja, aga riik tahab paisuda

See aga ongi see koht, kus see mõttekäik lappama läheb. Sa tahad kutsuda politsei, kes sind kaitseks? Mis sa, pupsik, arvad, mille eest politseile palka makstakse? Aga siiruviirulisse Škodasse kütust ostetakse? Seal taga olevale Paukale koerakrõbinaid, et ta riigi vaenlaste ja roolijoodikute peale uriseks? Hiljemalt nüüd saad sa, pupsik, aru, et maksud on sellise asja nagu riik pidamiseks objektiivselt vajalikud. Ilma maksudeta ei saa. See on kaku esimene oluline mõte.