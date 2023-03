FOTOD ⟩ Pirital kutsuti esimestele rannalistele tuletõrje. «Arvati, et teevad lõket, aga tegelikult...»

Täna pärastlõunal märkas Pirita rannas jalutanud mees tuletõrjeautot. «Keegi oli helistanud häirekeskusesse ja kutsunud päästjad, kuna märkas, et rannas tehti lõket,» ütles Elu24 toimetusega ühendust võtnud mees. Ta lisas, et enne päästjate välja kutsumist oleks võinud inimene ise veenduda, kas abi ikka on vaja.