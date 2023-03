«Ta on alati hooliv ja aitav...» Suure südamega Malle võttis tütre traagilise surma järel pisikese lapselapse enda hoole alla

Sel neljapäeval läks Kanal 2 «Südamesoov» külla Mallele, kellest nii sõbrad kui lähikondsed vaid ülivõrdes räägivad. Imavere lähedal Hermanni talus elav Malle on lisaks oma lastele üles kasvatanud ka oma lapselapsed. Tema hoolt ja armastust on saanud tunda ka paljud teised, just tema on see, kes oma külas kõike korraldab ja kõiki innustab.