FOTO ⟩ Viimsi pargis püüavad pilke kuused, mis on endiselt jõuluehetega kaunistatud

Kuigi ametlikult algas kevad sellel esmaspäeval, 20. märtsil, võib Viimsis veel ehitud kuuski kohata. Viimsi elanik jagab Facebooki grupis «Viimsilased» fotot kahest kuusepuust, mis endiselt ehteid kannavad. «Head uut aastat!» ütleb foto postitanud Konstantin pildi juures. Foto on tehtud 22. märtsil Laidoneri pargis.

«See pole ainuke koht, kus jõuluehted on alles. Eramajad ja korterid samuti ei kiirusta neid maha võtma, mõni isegi hoiab aastaringselt,» räägib Konstantin. Ka valguskett ja lumememm on endiselt pargis alles, valgusketid küll lülitati välja juba kuu aega tagasi. Kas Viimsis armastatakse jõuluaega nii palju, et ei soovita kaunistustest loobuda?