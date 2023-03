Vajalikul rinnaoperatsioonil käinud Kristina Pärtelpoeg: mul on väga suured kartulivaosugused armid

Kuigi meedias räägitakse rinnavähendusoperatsioonidest pigem harva, on see paljudele naistele tervislikel põhjusel lausa vajalik. Hiljuti avaldas sisulooja Kristina Pärtelpoeg, et vajas seda operatsiooni seljavalude pärast. Tervislikel põhjustel tehtud operatsiooniga kaasnevad plastikakirurgi Siim Simmo sõnul aga teatud riskid.