Hanna Martinson šokeerivast juhtumist Itaalias: kolm tundi Milanos ja juba viiakse kaubikusse

«Ma olen kolm tundi Milanos olnud ja selline asi juhtub, see on nii lahe.» Muusik sõnas, et on TikTokis selliseid videoid näinud, ent ei uskunud, et see võib ka temaga juhtuda. «Võimalik, et kirjutasin alla eluaegsele laenulepingule, sest kõik oli itaalia keeles,» naljatles ta.