FOTOD ⟩ Glamuurne pulm Lõuna-Aafrikas: printsess Diana vennatütar abiellus luksuslikus mõisakompleksis

Printsess Diana vennatütar Amelia Spencer abiellus kallima Greg Mallettiga. Igavene liit sõlmiti Kaplinna lähedal asuval mäetipul. See koht polnud pulmatseremoonia jaoks sugugi juhuslik valik, nimelt veetis pruut suure osa oma lapsepõlvest just Lõuna-Aafrika Vabariigis.

«Minu jaoks on väga tähendusrikas siin abielluda,» ütles Amelia Hello Magazine'le. «Olles siin riigis elanud viimased 14 aastat, on minu ja Gregi õnnelikumad hetked möödunud just siin.»