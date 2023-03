BEEBIEMMEDE KÄTŠ ⟩ Noor ema küberkiusajaks tembeldamisest: ma vaid kaitsesin ennast!

Facebooki beebigrupist alguse saanud ühtne emalik harmoonia on saanud õudusunenäolise jätku. «Ma kuulsin, et tal pidi mingi teise mehega laps olema. Ta k***is minu eksiga.» Just selliste väidete küüsi on langenud tulevane noor ema Kaisa Oeselg. Lõppu ei paista aga kuskilt ning tänaseks on tehtud Kaisa kohta politseisse avaldus.