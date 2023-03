FOTO ⟩ Ardo Kaljuvee tähistab abikaasaga esimest pulma-aastapäeva: laseme ennast hea ja paremaga kostitada!

Toimetusele avaldas Ardo, et tänase päeva puhul kostitavad nad end hea ja paremaga. «Tänast päeva tuleb ikka tähistada šampanjaga ja õhtuks laseme Michelini tärniga restoranil ennast hea ja paremaga kostitada!» sõnas Ardo, lisades, et otseloomulikult võtsid mõlemad täna töölt vaba päeva. «Naudime lihtsalt koosolemist!»

Rääkides esimesest abieluaastast, nentis Ardo, et kui midagi sellest õppida, siis ainult seda, et tuleb võtta rohkem aega koos olemiseks ja reisimiseks. «Et tööd võib ka teha, aga kui saab seda koos teha, on see veel parem.»