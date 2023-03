UNUSTAMATU EESTIS ⟩ «Nii ilus vä» Ülle kibeleb tagasi teleekraanile: seda kogemust ei unusta ma kunagi

«Kas kodumaa on tõesti nii ilus vä?» lause on ilmselt tuttav paljudele eestlastele. Just need kuulsad sõnad ütles Ülle Väronen 2007. aastal Kanal2 saates «Maamees otsib naist.» Kuulsast lausest on tehtud laul, mida on kasutatud reklaamides ning rahvasuus liigub see tänaseni. Möödunud on 16 aastat ning praegu elab Ülle rahulikku pereelu. Kuidas see kõik aga lumepallina veerema läks ning mida üleöö kuulsaks saamine Ülle jaoks tegelikult tähendas?