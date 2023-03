Sügisel ära jäänud «Pöördes» kontserdid rõõmustavad pileti ostnuid aprillis

Juba 5., 6. ja 7. aprillil tulevad Koit Toome , Saara Pius ja Indrek Raadik esmakordselt lavale koos õhtujuht Kait Kall iga, et anda kolm unustamatut kontserti, mille repertuaar koosneb armastatud hittidest rock’n’roll’i ja rokkmuusika varasalvedest. Andunud fännid ei jää ilma ka artistide omaloomingust, sest Koit Toome ja The Tuberkuloitedi tuntud lood saavad vaid selleks kontserdiks värsked töötlused.

Kontserdi idee ja nimi on kantud sel kevadel Eesti Filmi- ja Teleauhindadele (EFTA) nomineeritud meelelahutussaatest «Pöördes». Koit Toome, Saara Pius ja Indrek Raadik on EFTA-l nomineeritud ka parimateks saatejuhtideks. Kontsertõhtut juhib ja huumori eest hoolitseb Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat ning aasta sisulooja nominent Kait Kall .

««Pöördes» saate tegemise käigus tuli välja, et meil on esimesest hetkest peale maru hea klapp ja hästi toimiv keemia. Laiendasime piire, mõtlesime ja tegutsesime telekaamerate ees kastist välja ja nagu lugupeetud EFTA žürii nominatsioonid näitavad, siis see toimis. Seetõttu otsustasime viia selle loomingulise põlemise ka lavale publiku ette. Me ei hoia ennast tagasi ja laseme heas mõttes looma endast välja,» rääkis kolmik telesaate ja kontserdi sümbioosist.