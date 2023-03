EKSVANGIDEST WAGNERLASED ⟩ «Bahmut on õudus, paljud meist oksendavad ja nutavad»

Lisaks Vene armeele võitlevad Ukrainas ka Vene presidendi Vladimir Putini lähikondlase Jevgeni Prigožini eraarmee Wagner grupi võitlejad, kes on enda sõnul keerulises olukorras.

Wagnerlaste juht Jevgeni Prigožin kirjeldas, et Bahmut on nagu hakklihamasin, milles tema üksuste eesmärk on kurnata Ukraina võitlejad ära.