VIDEO ⟩ Alasti tänaval uitanud Amanda Bynesi kohanud fänn: andsin talle raha ja rääkisime

Elu24 vahendas teisipäeval, et kunagine lapsstaar Amanda Bynes uitas pühapäeval alasti Los Angelese tänavatel. Endale ise abi kutsunud Bynes viibib praegu psühhiaatrikliinikus valve all, sest ta ei olnud ekskallima sõnul mõnda aega ravimeid võtnud. Kuigi esialgu hoitakse abivajajaid valve all 72 tundi, siis Bynesi ravi pikendatakse, vahendab TMZ .

«Olen õnnelik, et ta saab abi, mida vajab,» viitas ta sellele, et Bynes on psühhiaatrikliinikus. «Ta oli armas, andsin talle natuke raha ja me rääkisime. Mõned inimesed lihtsalt vajavad kedagi, kellega rääkida,» kirjeldas ta reede õhtut.