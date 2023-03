GALERII ⟩ Tants hommikutundideni! Filmi «Savvusanna sõsarad» esilinastusjärgne pidu kujunes meeleolukaks

«Minus on esilinastuse järgselt tohutult palju tänutunnet. Saada režissöörina oma esimese täispika filmiga niisuguse kiituse osaliseks on väga innustav ja joovastav,» sõnas režissöör Anna Hints pärast esilinastust.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on kodupubliku niivõrd soe vastuvõtt filmitegijatele väga oluline: «Kui film lõpuks kodupubliku ees linastub ja saab seisvate ovatsioonide osaliseks, siis see annab kindla teadmise, et oleme õiget asja teinud.»