Cameron Diaze tagasitulek jääb võtteplatsi skandaalide pärast üürikeseks

Näitlemisest üheksa aastat tagasi eraelu pärast loobunud Cameron Diaz (50) avaldas hiljuti, et tuleb Hollywoodi tagasi ja tema esimeseks filmiks üle mitme aasta on Netflixi märul «Back In Action». Filmi võtteperiood ei ole veel läbigi, kuid juba liiguvad jutud, et see jääb siiski Diaze viimaseks filmiks.