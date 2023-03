HINNATÕUS ⟩ Vangla poe hinnad teevad kinnipeetavale liiga: ebareaalne, ei olegi võimalik enam poes käia

Vangla mõistmatult kõrgete hindade teema kerkis esile juba 2021. aastal, kui «Kuuuurija» saates rääkis Tallinna vanglas viibiv kinnipeetav, et kuigi elamistingimused on suurepärased, kambrid soojad ja toidud maitsvad, siis vangla poe hinnad teevad liiga.

Nüüd kurdab aga Viru vanglas viibiv härra, et hinnad on ootamatult suisa 60 protsenti tõusnud. Seejuures toob ta välja, et teenib vanglas tööd tehes 0,23 eurot tunnis. «See on ju ebareaalne, ei olegi võimalik enam poes käia, kõik on kallimaks läinud – õunad, sibul, šokolaad,» tõi ta näiteks.