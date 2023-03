ELU25 ⟩ Mart Raudsaar: sodi on raha, palju raha

Teie vaimse tervise huvides ei hakka ma neid tabeleid siin kordama.

95% kasutajate jaoks võiks infoleht olla hiinakeelne või kiilkirjas. Ma saan aru, et infolehed on ilmselt vajalikud kohtuprotsesside vältimiseks – nii, nagu ameerikas on Batmani kostüüm väidetavalt varustatud hoiatusega, et see ei anna kasutajatele lennuvõimet. Aga tegelikult poleks neid infolehti vaja, kuna lühike kasutusõpetus on karbil niikunii toodud. Nende infolehtede asemel võiks olla karbil lisaks õpetuse internetiaadress ja QR-kood, mille skaneerimise järel avaneks inimese telefonis pedagoogiline video.

Bioohutuse plastikaatkott on ka minu meelest ülepingutatud. Kes kontrollib, et kasutajad vajalikud asjad ikkagi sellesse kotti panevad? Ja kui ei pane, mis siis juhtub? Viirused ja bakterid ümbritsevad meid kõikjal. Südamerahu võib pakkuda roojamine steriilsesse kotti, kuid me ei suuda kolibakterit keskkonnas kunagi täielikult kaotada. Ja mis võib-olla ongi hea, sest koos kõigi bakteritega sureksime lõpuks ka ise.

Kuidas võiks seda rämpsu paremini ümber töödelda? Ma ei arva, et meil oleks vaja eraldi kasutatud koroonatestide konteinereid. Aga kas olete kunagi seisnud prügikonteinerite ees? Viimati seisin Balti jaama toiduturul nelja konteineri ees ning mõistatasin, kuhu ma peaksin viskama tühja joogipudeli ja kuhu kabanossi paberi. Ma olen üsna kindel, et midagi sattus valesse konteinerisse. Ja sama kindel olen, et nii juhtub paljude inimestega. Miks?