TOIDUKS KIIRNUUDLID ⟩ Ema hoidis kokku, et osta beebile disainerriideid. «Kui peaksin ise nälgima, siis teeksin seda.»

Carissa Spark Suurbritanniast tunnistab, et kulutas kogu lastetoetuse beebile disaineresemete ostmisele. Et tema laps saaks kümmelda luksuses, sõi ta üksikvanemana ise sageli ainult kiirnuudleid. Ema, kelle sissetulek oli ümberarvestatult vaid umbes 167 eurot nädalas avaldas, et kulutas peaaegu kogu raha oma seitsmekuusele tütrele disainerrõivaste ja nipsasjakeste ostmiseks. Seda sageli ka maksmata jäänud üüri arvelt.