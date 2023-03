HEA TUJU GALERII ⟩ Ülemaailmse Downi sündroomi päeva puhul kantakse eri paarist värvilisi sokke

Downi sündroom on lihtsalt öeldes kromosoomide «valearvestus» ja vahel ka «valepaigutus», millel teadaolevalt pole otsest põhjust. Kui muidu on inimestel sündides 23 kromosoomipaari, mis teeb kokku 46 kromosoomi, siis Downi sündroomiga inimestel on kromosoome 47.

Tänase päeva puhul kantakse eri paarist värvilisi sokke ja seda kahel põhjusel –kromosoomipaarid meenutavad toredat sokipaari ning näidata, et erinevus on tõepoolest siiski väga eriline asi.

Telesaade «Ringvaade» esitas Facebookis oma jälgijatele väljakutse. «Kanna sinagi ja jaga meiega siin all kommentaarides pilti oma sokivalikust!» seisis postituse pealkirjas. Toome teieni kommentaariumist kõige armsamad ja lõbusamad pildid, mida inimesed tänase päeva jooksul on jaganud.

«Ringvaate» fänn Ewa nendib, et kannab alailma eri värve sokke, sest nii on lihtsalt lõbusam!

«Täiesti juhuslikult valisin täna sellised sokid. See on küll üks paar, aga sobivad hästi tänasesse päeva,» märgib Margit , kes jagab toredat fotot oma sokkidest.

Pereema Evelin selgitab, et tema 7-aastane on juba aastaid iga päev Downi sündroomi päeva tähistanud. «Ta on enamuse oma teadlikust elust sokke lausa süstemaatiliselt segamini sorteerinud. Minu elu on ka kohe lihtsam – sellel lapsel pole ühtki üksikut sokki, sest igaüks leiab alati uue sõbra. Tal pole ka probleemi kanda ühes paaris madala säärega spordisokki ja põlvikut,» kirjeldab Evelin olukorda ja lisab, et aeg-ajalt laieneb see jalgadelt kätele ja päevadest ka öösse.