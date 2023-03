410 PÄEVA KADUNUD ⟩ Sõbrad muretsevad avalikkuse eest kadunud Clint Eastwoodi pärast

Möödunud kevadel avaldas Eastwood, et plaane pensionile minna tal veel ei ole ja oma kõrgele eale vaatamata töötab ta Hollywoodis siiani. Kuigi nüüd on sõprade ja fännide arvates põhjust muretsemiseks, sest hetkel on Eastwoodil töös vaid kaks projekti, mis on juba lõppstaadiumis.

«Clintil on alati hea tervis olnud ja ta on elujõuline olnud vaatamata oma kõrgele eale, kuid see, et teda ei ole viimasel aastal näha olnud, on paljud tema sõbrad murelikuks teinud,» avaldas allikas meediaväljaandele.