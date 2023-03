KÄPUTÄIS VENEMAA SÕPRU ⟩ Itaalia printsess, vandenõuteoreetikud ja Steven Seagal

Nende hulgas on USA märulistaar Steven Seagal, Prantsuse sõjaväelase ja kunagise presidendi Charles de Gaulle'i lapselaps ning Itaalia printsess ja keeleteadlane, kes on tuntud Inglise kirjaniku John Tolkieni teoste tõlgete poolest itaalia keelde ja kes kardab, et Euroopa noormehi julgustatakse lehmadega abielluma.

«Olen siin selleks, et edendada rahu ja sõprust ning ma usun, et konflikt Ukrainas on provotseeritud ja selle taga on anglosaksi, eelkõige USA huvid. Arvan, et see seab maailma sügavasse ohtu ja tahan selle vastu võidelda,» ütles Prantsuse kindrali de Gaulle’i lapselaps Pierre de Gaulle intervjuus Briti väljaandele The Guardian.