VÄRSKED FOTOD ⟩ Vaata pilte menuseriaali «The Crown» uuest hooajast

Väidetavalt on kuues hooaeg viimane, mil menuka seriaali tegelastele saab kaasa elada. Viimase hooaja sündmustik algab traagilise noodiga, sest läbi mängitakse printsess Diana surm, vahendab moeväljaanne The Vogue. Otsapidi jõutakse välja nullindatesse, mil prints William läheb Šotimaale ülikooli ja kohub seal oma tulevasega.

Prints Williami elu kajastamiseks on kaasatud lausa kaks näitlejat. Rufus Kampa mängib 15. aastast Williami, kes üritab toime tulla ema surmaga. Ed McVey mängib aga ülikooliaegset troonipärijat, kes kohtub St. Andrewsi ülikoolis Kate Middletoniga. Tulevast printsessi mängib Meg Bellamy, kelle jaoks on tulevase printsessi roll seiaalis «The Crown» esimene roll ekraanil. Ka Williamit kehastavatele noortele meestele on menuseriaalis osalemine esimene näitlejadebüüt.