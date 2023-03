ETTEVAATUST ⟩ Tuntud poeketi nime alt levivad petukirjad. Lidl: me ei palu kunagi vajutada kahtlastele linkidele

Facebookis tehtud Lidlit puudutava postituse alla jättis Hedi kommentaari, kus soovis kõiki hoiatada petukirjade eest, mida saadetakse konto Lidl Fans alt. Sõnumis pöördutakse inimese poole tema ees- ja perekonnanime kasutades ning antakse teada, et ta on võitnud auhinna. Enne auhinna kättesaamist tuleb aga märkida meeldivaks leht Lidl Fans ning jagada sealseid postitusi viie grupiga Facebookis. Kui see tehtud on, tuleb vajutada sõnumi lõpus asuvale nupule «Valmis!».

Teade näeb välja selline:

Petusõnum. Foto: Ekraanitõmmis.

Hedi ütleb, et «Valmis!» ei tohi kindlasti vajutada. «Kunagi tööalaselt olen kokku puutunud igasuguste petturitega ja seega mul silm ikka tabab neid kahtlaseid «võite» ja «kirju». Kergem on ennetada ja levitada seda infot, et tegemist on pettusega,» ütleb Hedi.

Lidl Fans nimelisi kontosid on Facebookis koguni mitu. Sealsed postitused sisaldavad kahtlasi linke, millele ei tohi klikkida.

Võltskonto. Foto: Ekraanitõmmis.

Lidl ei palu kunagi vajutada kahtlastele linkidele

Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ütleb, et nad on oma kommunikatsioonikanalites korduvalt hoiatanud Lidli nime all levivate võltsmängude ja -loosimiste eest. «Palume inimestel olla tähelepanelikud ja arvestada, et Lidl ei palu kunagi vajutada kahtlastele linkidele ega edastada oma isiklikke andmeid,» ütleb Seppel.