KUID HOITUD SALADUS ⟩ Rootsi näitleja Alexander Skarsgård sai isaks

Nädala alguses toimus HBO sarja «Succession» neljanda ja ühtlasi viimase hooaja esilinastus. Kohal oli ka sarjaga kolmandas hooajas liitunud Alexander Skarsgård, kes kinnitas viimaks, et sai möödunud aasta lõpus isaks, vahendab Page Six .

Lapse ema on Rootsi näitlejanna Tuva Novotny (43). Nende suhe ja ühine laps on mitu kuud olnud avalik saladus. Paari nähti lapse ja lapsevankriga juba 2022. aasta novembris, kuid kuni siiani kumbki lapse sündi ametlikult ei kinnitanud. Paar ei ole isegi oma suhet avalikult kommenteerinud.

Novotnyl on see teine laps, tal on ekskallimaga 16-aastane tütar Ella.

Isadusest 2013. aastal rääkinud Skarsgård tunnistas, et tema arusaam lapsevanema rollist muutus tänu ta enda isale. Skarsgårdi isa on Hollywoodis tuntud näitleja Stellan Skarsgård, kellel on kokku kaheksa last, kellest paljud on näitlejad.