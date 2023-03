20-aastane kliimaaktivist Greta Thunberg valiti Helsingi Ülikooli audoktoriks

Rootsi aktivist Greta Thunberg, kes keskendub globaalse soojenemise vastasele võitlusele, pälvis 20. märtsil Helsingi ülikoolilt tunnustuse – ta valiti audoktoriks. Tegemist on teaduskonna kõrgeima tunnustusega, mille Thunberg pälvis vaid 20-aastasena, vahendab Helsingin Sanomat.

Kirikuajaloo professori Tuomas Heikkilä sõnul on Greta Thunbergi kliimaaktivismil usuteadusega paljugi ühist, sest teoloogiateaduskond uurib inimkonna põhiküsimusi.

«Tänapäeva suurimad ohud – nagu kliimamuutused, looduse hävimine ja sõjad – on inimese tekitatud probleemid, mida püütakse lahendada sümptomite mõjutamisega. Kuid põhiküsimus on, miks on inimene nii rumal?» küsib Heikkilä.

Greta Thunberg sai rahvusvaheliselt tuntuks 2018. aastal, kui klassiruumis viibimise asemel hakkas ta reedeti istuma hoopiski Rootsi parlamendi ees nõudes võimuesindajatelt konkreetseid tegevusi kliimaprobleemide lahendamiseks.

Viimasel ajal pole Thunberg enam rahvusvahelises meedias nii sage esineja. Ta on keskkooli viimases klassis ja loodab haridusteed jätkata ülikoolis. Prantsuse väljaande lemonde.fr andmetel unistab Thunberg tavalise noore elust hoolimata sellest, et ta on tuntud.