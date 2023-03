Amanda Bynes uitas alasti Los Angelese tänavatel ringi

Teadaolevalt peatas Bynes ise mööduva auto ja avaldas juhile, et tal oli psühhootiline episood, mis hakkas just lõppema. Hädaabinumbrile helistas Bynes samuti ise.

Viga Bynes ei saanud ning Bynesile lähedane allikas avaldas TMZile, et ta on siiani valve all ja seda mitmeks päevaks. Tavaliselt kestab psühhiaatriline valve 72 tundi, kuid seda on võimalik pikendada.