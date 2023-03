KLÕPS ⟩ Mihkel Raud nautis kallimaga kevadist Varssavit

Märksõnaga «Kevad!» jagab Mihkel Raud (54) kaunist klõpsu koos kallimaga oma Instagrami stooris. Fotolt nähtub, et paar veedab aega Poola pealinnas Varssavis, kus sammud on seatud vanalinna.

2021. aasta novembris teatasid Mihkel ja Liina Raud (34), et nende 2013. aastal sõlmitud abielu on lõppenud. «Otsustasime juba mõnda aega tagasi, et meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad,» ütles mees Kroonikale ja lisas, et mingit draamat ei tasu lahkuminekust otsida.